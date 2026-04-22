Exposition de costumes bretons Place de la Mairie Mellac
Exposition de costumes bretons Place de la Mairie Mellac mardi 5 mai 2026.
Mellac
Exposition de costumes bretons
Place de la Mairie La Mella’thèque Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 15:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-05
Du 5 mai au 20 juin, la Mella’thèque accueille une exposition de costumes traditionnels bretons authentiques ! Accessible pendant les horaires d’ouverture de la médiathèque, celle-ci vous est proposée par le Cercle Celtique Lirioù Kerien ! .
Place de la Mairie La Mella’thèque Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86
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English :
L’événement Exposition de costumes bretons Mellac a été mis à jour le 2026-04-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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