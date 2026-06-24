Exposition de costumes de Pont-Aven avant 1914 Pont-Aven samedi 4 juillet 2026.

Pont-Aven

Exposition de costumes de Pont-Aven avant 1914

2 Rue Lomenech Pont-Aven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

A partir d’une collection municipale, l’association Patrimoine et Culture présentera une exposition intitulée Costumes de Pont-Aven avant 1914 . .

2 Rue Lomenech Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition de costumes de Pont-Aven avant 1914 Pont-Aven a été mis à jour le 2026-06-24 par OTC CCA