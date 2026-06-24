Exposition de costumes de Pont-Aven avant 1914 Pont-Aven
Exposition de costumes de Pont-Aven avant 1914 Pont-Aven samedi 4 juillet 2026.
Pont-Aven
Exposition de costumes de Pont-Aven avant 1914
2 Rue Lomenech Pont-Aven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
A partir d’une collection municipale, l’association Patrimoine et Culture présentera une exposition intitulée Costumes de Pont-Aven avant 1914 . .
2 Rue Lomenech Pont-Aven 29930 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90
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English :
L’événement Exposition de costumes de Pont-Aven avant 1914 Pont-Aven a été mis à jour le 2026-06-24 par OTC CCA
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