Exposition de costumes de scène du théâtre Cado – Vitry-aux-Loges, 5 juin 2025

Loiret

Résidence-foyer Henri Deschamps, 1 rue Ferdinand Buisson Vitry-aux-Loges Loiret

Début : Mardi 2025-06-05 15:00:00

fin : 2025-06-28 18:00:00

2025-06-05

Découverte des costumes de scène ; une occasion rare de passer de l’autre côté du rideau et d’apprécier au plus près, le savoir-faire des artistes-artisans de l’ombre.

Costumes et accessoires issus de créations du metteur en scène Christophe Lidon et réalisés par la créatrice de costumes Chouchane Abello-Tcherpachian. .

Résidence-foyer Henri Deschamps, 1 rue Ferdinand Buisson

Vitry-aux-Loges 45530 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 47 26

