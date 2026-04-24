Exposition de créations zen et à l’epoxy Rue du Jardin public Le Bugue
Exposition de créations zen et à l’epoxy Rue du Jardin public Le Bugue lundi 4 mai 2026.
Le Bugue
Exposition de créations zen et à l’epoxy
Rue du Jardin public Médiathèque Gérard Fayolle Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 10:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-04
Une immersion artistique entre nature et matière. Ces deux créateurs vous invitent à une exposition collaborative inédite. Plongez au cœur de l’univers de Magali, où sérénité et photographie se mêlent aux éléments naturels.
Découvrez parallèlement les œuvres singulières en résine époxy signées Chris
Une immersion artistique entre nature et matière. Ces deux créateurs vous invitent à une exposition collaborative inédite. Plongez au cœur de l’univers de Magali, où sérénité et photographie se mêlent aux éléments naturels.
Découvrez parallèlement les œuvres singulières en résine époxy signées Christopher. .
Rue du Jardin public Médiathèque Gérard Fayolle Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de créations zen et à l’epoxy
An artistic immersion between nature and matter. These two creators invite you to an original collaborative exhibition. Immerse yourself in Magali?s universe, where serenity and photography mingle with natural elements.
Discover at the same time the singular works in epoxy resin by Chris
L’événement Exposition de créations zen et à l’epoxy Le Bugue a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
À voir aussi à Le Bugue (Dordogne)
- Parcours trail Le Bugue n°3 Le Bugue Dordogne 1 mai 2026
- Dans les pas des Hommes de Lascaux Etape 6: Le Bugue-Limeuil Le Bugue Dordogne 1 mai 2026
- Boucle VTT Le Bugue-Campagne (N°4) Le Bugue Dordogne 1 mai 2026
- Boucle des Cabanes n°7 /Le Bugue Le Bugue Dordogne 1 mai 2026
- Boucle VTT Le Bugue-Les Eyzies (N°1) Le Bugue Dordogne 1 mai 2026