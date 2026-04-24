Exposition de créations zen et à l’epoxy Rue du Jardin public Le Bugue

Le Bugue

Exposition de créations zen et à l’epoxy

Rue du Jardin public Médiathèque Gérard Fayolle Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-04

Une immersion artistique entre nature et matière. Ces deux créateurs vous invitent à une exposition collaborative inédite. Plongez au cœur de l’univers de Magali, où sérénité et photographie se mêlent aux éléments naturels.

Découvrez parallèlement les œuvres singulières en résine époxy signées Chris

Une immersion artistique entre nature et matière. Ces deux créateurs vous invitent à une exposition collaborative inédite. Plongez au cœur de l’univers de Magali, où sérénité et photographie se mêlent aux éléments naturels.

Découvrez parallèlement les œuvres singulières en résine époxy signées Christopher. .

Rue du Jardin public Médiathèque Gérard Fayolle Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de créations zen et à l’epoxy

An artistic immersion between nature and matter. These two creators invite you to an original collaborative exhibition. Immerse yourself in Magali?s universe, where serenity and photography mingle with natural elements.

Discover at the same time the singular works in epoxy resin by Chris

L’événement Exposition de créations zen et à l’epoxy Le Bugue a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère