Exposition de crèches à Laon

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-21 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23

De splendides crèches du monde entier à contempler !

A l’occasion de la période de Noël, cette expo de crèches du monde entier vous accueillera à l’intérieur de la cathédrale !

Un événement organisé par les Amis de la Cathédrale et de Saint Martin de Laon et la paroisse Sainte Céline de la montagne couronnée…

RV dans la chapelle des fonts de la cathédrale aux jours indiqués de 14h à 18h ! .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 26 54

English :

Magnificent nativity scenes from all over the world!

L’événement Exposition de crèches à Laon Laon a été mis à jour le 2025-11-27 par OT du Pays de Laon