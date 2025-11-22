Exposition de crèches anciennes et actuelles Munster

Exposition de crèches anciennes et actuelles

Rue de La République Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-22 09:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Découvrez 27 crèches artisanales, traditionnelles ou très contemporaines réparties dans le chœur et la nef. Le Cantique de Zacharie voisine avec l’étable, des crèches du Pérou, de Madagascar, d’Écosse, une crèche… hameau alsacien, une autre marcaire, un ange majestueux.

Etape incontournable du Sentier des crèches d’Alsace , l’exposition permet au visiteur de découvrir librement et gratuitement plusieurs dizaines de crèches conçues, décorées et éclairées par une équipe d’artistes et de bénévoles de la Vallée de Munster des crèches traditionnelles installées dans des grottes ou des étables, mais aussi des crèches plus inattendues comme la crèche Zacharie, la crèche-temple, le hameau alsacien ou la crèche marcaire.

Matériau emblématique de la vallée, le bois est largement utilisé dans ces réalisations auxquelles s’ajoutent des tableaux et des sculptures. Cette exposition, qui

s’enrichit chaque année de nouvelles créations, permet d’approfondir le sens spirituel du Noël chrétien.

Pour bénéficier d’une visite commentée, appelez le 06 04 04 06 15. .

Rue de La République Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 04 04 06 15 isa.doll@laposte.net

English :

Discover 27 hand-crafted, traditional and contemporary nativity scenes in the choir and nave. The Cantique de Zacharie (Song of Zechariah) stands next to the stable, along with cribs from Peru, Madagascar and Scotland, a crib in a hamlet in Alsace, another from Morocco, and a majestic angel.

German :

Entdecken Sie 27 handgefertigte, traditionelle oder sehr moderne Krippen, die im Chor und im Kirchenschiff verteilt sind. Das Lied des Zacharias steht neben dem Stall, Krippen aus Peru, Madagaskar und Schottland, eine elsässische Weilerkrippe, eine andere aus dem Markusgebiet und ein majestätischer Engel.

Italiano :

Scoprite 27 presepi tradizionali e contemporanei realizzati a mano nel coro e nella navata centrale. Il Canto di Zaccaria si trova accanto alla stalla, insieme a culle provenienti dal Perù, dal Madagascar e dalla Scozia, una culla di un villaggio dell’Alsazia, un’altra proveniente dal Marocco e un maestoso angelo.

Espanol :

Descubra 27 belenes artesanales, tradicionales y contemporáneos, en el coro y la nave. El Canto de Zacarías se encuentra junto al establo, junto a belenes de Perú, Madagascar y Escocia, un belén de una aldea de Alsacia, otro de Marruecos y un majestuoso ángel.

L’événement Exposition de crèches anciennes et actuelles Munster a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme de la vallée de Munster