Exposition de crèches de Noël Le bourg Glux-en-Glenne

Exposition de crèches de Noël

Le bourg Eglise Saint Denis Glux-en-Glenne Nièvre

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-21 17:30:00

Du 6 décembre au 4 janvier, samedis et dimanche de 14h à 17h30 à l’église St Denis de Glux en Glenne, avec le soutien de l’association du Patrimoine du Pays de Glux en Glenne et de la paroisse St François de Sales. .

Le bourg Eglise Saint Denis Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 26 35 19

