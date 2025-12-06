Exposition de crèches de Noël Le bourg Glux-en-Glenne
Exposition de crèches de Noël Le bourg Glux-en-Glenne samedi 6 décembre 2025.
Exposition de crèches de Noël
Le bourg Eglise Saint Denis Glux-en-Glenne Nièvre
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-21 17:30:00
Du 6 décembre au 4 janvier, samedis et dimanche de 14h à 17h30 à l’église St Denis de Glux en Glenne, avec le soutien de l’association du Patrimoine du Pays de Glux en Glenne et de la paroisse St François de Sales. .
Le bourg Eglise Saint Denis Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 26 35 19
