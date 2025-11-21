Exposition de crèches de Noël Haguenau

Exposition de crèches de Noël

12 Cours de la Décapole Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-21 14:00:00

fin : 2025-12-24 16:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-29

Haguenau est reconnue comme le berceau des crèches . Chaque année, la ville accueille des crèches du monde entier, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Pour cette édition, nous avons le plaisir d’accueillir la crèche PLAYMOBIL (visible pour la 1ère fois en France), la crèche du Vieux Paris, ainsi que la crèche de Haguenau.

Haguenau, berceau des crèches

Haguenau est reconnue comme le berceau des crèches . Chaque année, la ville accueille des crèches du monde entier, toutes plus étonnantes les unes que les autres.

Pour cette édition, nous avons le plaisir d’accueillir la crèche PLAYMOBIL (visible pour la 1ère fois en France), la crèche du Vieux Paris, ainsi que la crèche de Haguenau.

Ces trois crèches seront visibles sous chapiteau, cours de la Décapole, pendant toute la durée du Marché de Noël aux horaires suivants

Du lundi au vendredi de 14h00 à 19h00

Du samedi au dimanche de 10h00 à 19h00

Le 24 décembre de 14h à 16h00 Exposition fermée le 25 décembre

La crèche Playmobil Une aventure née en Suisse

L’histoire de cette fabuleuse crèche PLAYMOBIL commence il y a dix ans, dans un petit village de montagne en Suisse. Son créateur, Casimir Gabioud, passionné de PLAYMOBIL depuis son enfance, propose alors à l’église de son village de réaliser une petite crèche de 2 à 3 m² pour Noël.

Le succès est immédiat ! Devant l’enthousiasme des visiteurs, l’expérience est reconduite l’année suivante avec une crèche encore plus grande.

Rapidement, des demandes affluent pour que la crèche voyage elle parcourt d’abord le canton du Valais pendant cinq ans, tout en continuant à s’agrandir. Puis, elle prend une nouvelle dimension, atteignant son format actuel de 25 m², comptant près de 1 000 personnages et 1 300 animaux. Ces trois dernières années, elle a été présentée dans différents cantons de la Suisse romande, rencontrant partout le même succès.

La crèche PLAYMOBIL en chiffres

Superficie 25 m²

Figurines 2 300 personnages et animaux

Nombre de dioramas 5 (Jérusalem, Bethléem, le désert, le lac et les pâturages)

Paraboles représentées 10

Tout l’univers de cette crèche a été conçu pour rester au plus près de la vie telle qu’elle pouvait être il y a 2 000 ans. On y découvre non seulement les lieux essentiels de la naissance de Jésus, mais aussi tous les personnages qui ont contribué, chacun à leur manière, à cet événement unique.

La crèche du vieux Paris

Cette année, Haguenau accueille une œuvre exceptionnelle issue de la Collection Paul Chaland, l’un des plus grands collectionneurs de crèches au monde. Après avoir réuni plus de 600 crèches venues des cinq continents, il consacre sa passion à la création de véritables “crèches-théâtres”, dont la célèbre Crèche du Moyen Âge.

Présentée pour la première fois à Paris en 1991, sur la place de l’Hôtel de Ville, cette crèche monumentale mesurait 18 mètres de long et 6 mètres de profondeur, avec un spectacle son, lumière et automates.

Inspirée par l’époque des cathédrales, Paul Chaland et son équipe ont imaginé la Nativité dans un décor médiéval, dominé par Notre-Dame de Paris, symbole fort et intemporel. Trois ateliers d’artisans dessinateurs, menuisiers, sculpteurs, couturières et mécaniciens ont travaillé pendant deux ans pour lui donner vie.

La cathédrale, peinte d’un ocre roux inspiré des recherches historiques, est devenue si emblématique que les studios Disney s’en sont inspirés pour le film Le Bossu de Notre-Dame (1996).

Plus de 250 personnages représentent les petits métiers du Paris du XVe siècle, certains animés grâce à un ingénieux système d’automates.

Une œuvre d’art totale, où histoire, tradition et émerveillement se rencontrent pour faire revivre la magie du Moyen Âge.

La crèche de Haguenau

Un registre conservé aux Archives Municipales fait mention d’une crèche à l’église Saint-Georges en 1420 ; c’est la plus ancienne trace de l’existence d’une crèche à Haguenau et probablement en Alsace.

Pour marquer l’anniversaire de ses 600 ans en 2020, le potier Vincent Remmy de Betschdorf, a réalisé une crèche avec de l’argile prélevée dans la forêt de Haguenau.

Chaque année de nouveaux personnages continuent d’enrichir cette crèche, spécialement créée pour notre ville ! .

12 Cours de la Décapole Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 73 30 41 mah@agglo-haguenau.fr

English :

Haguenau is known as the cradle of nativity scenes . Every year, the town welcomes cribs from all over the world, each one more astonishing than the last. This year, we’re delighted to welcome the PLAYMOBIL crib (on show in France for the 1st time), the Vieux Paris crib, and the Haguenau crib.

German :

Haguenau ist als Wiege der Krippen bekannt. Jedes Jahr werden in der Stadt Krippen aus der ganzen Welt ausgestellt, eine erstaunlicher als die andere. In diesem Jahr freuen wir uns, die PLAYMOBIL-Krippe (die zum ersten Mal in Frankreich zu sehen ist), die Krippe von Vieux Paris sowie die Krippe von Haguenau begrüßen zu dürfen.

Italiano :

Haguenau è conosciuta come la culla dei presepi . Ogni anno la città accoglie presepi provenienti da tutto il mondo, uno più sorprendente dell’altro. Quest’anno siamo lieti di accogliere il presepe di PLAYMOBIL (esposto per la prima volta in Francia), il presepe della Vieux Paris e il presepe di Haguenau.

Espanol :

Haguenau es conocida como la cuna de los belenes . Cada año, la ciudad acoge belenes de todo el mundo, cada uno más sorprendente que el anterior. Este año, tenemos el placer de acoger el belén PLAYMOBIL (expuesto por primera vez en Francia), el belén Vieux Paris y el belén Haguenau.

L’événement Exposition de crèches de Noël Haguenau a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau