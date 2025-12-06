Exposition de crèches de Noël Lieu-dit Saint-Jaoua Plouvien
Exposition de crèches de Noël
Lieu-dit Saint-Jaoua Chapelle Saint Jaoua Plouvien Finistère
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2026-01-04 17:30:00
2025-12-06
L’association Bual Sant Jaoua organise comme chaque année une exposition de crèches de Noël. Les acteurs locaux réunissent des crèches venant de divers horizons, à la suite de voyages privés, de conceptions originales, voire grâce à des échanges avec divers partenaires.
Les 150 crèches, entièrement renouvelées, inviteront chaque spectateur dans ce mouvement merveilleux des fêtes de Noël. .
