Exposition de crèches du monde Haguenau

Dans le cadre de son 25e anniversaire, l’association Boutique du monde pour un commerce équitable invite à une exposition de plus de 250 crèches de Noël du monde entier issues de la collection d’un particulier.

English :

As part of its 25th anniversary celebrations, the Boutique du monde pour un commerce équitable association is inviting visitors to an exhibition of over 250 Christmas cribs from around the world, drawn from a private collection.

German :

Im Rahmen seines 25-jährigen Bestehens lädt der Verein Weltladen für fairen Handel zu einer Ausstellung von über 250 Weihnachtskrippen aus aller Welt ein, die aus der Sammlung einer Privatperson stammen.

Italiano :

Nell’ambito dei festeggiamenti per il suo 25° anniversario, l’associazione Boutique du monde pour un commerce équitable invita i visitatori a visitare una mostra di oltre 250 culle natalizie provenienti da tutto il mondo e provenienti da una collezione privata.

Espanol :

Como parte de las celebraciones de su 25 aniversario, la asociación Boutique du monde pour un commerce équitable invita a los visitantes a una exposición de más de 250 cunas de Navidad de todo el mundo, procedentes de una colección privada.

