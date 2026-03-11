Exposition de crèches et féerie de Noël 2026 Rues de Flavigny Flavigny-sur-Ozerain

Exposition de crèches et féerie de Noël 2026

Rues de Flavigny Dans les rues du village Flavigny-sur-Ozerain Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 16:30:00

fin : 2027-01-10 21:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Pour sa 18ème édition, l’exposition de crèches et féerie de Noël compte environ 90 crèches réparties dans tout le village derrière les fenêtres des maisons. Les crèches sont éclairées tous les jours de 16h30 à 21h du 28 novembre 2026 au 10 janvier 2027. Vous pourrez ainsi découvrir des lieux inexplorés en suivant le plan qui vous attend aux entrées du village ou sur l’application visite.flavigny21.fr . .

Rues de Flavigny Dans les rues du village Flavigny-sur-Ozerain 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 54 15 98 flavignyanimations@gmail.com

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English : Exposition de crèches et féerie de Noël 2026

L’événement Exposition de crèches et féerie de Noël 2026 Flavigny-sur-Ozerain a été mis à jour le 2026-03-11 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme