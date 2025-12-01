Exposition de crèches Poulaines
Poulaines Indre
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-13 2025-12-14
L’association Poulaines Culture et Patrimoine vous présente une exposition de crèches en l’église de Saint Saturnin de Poulaines. Le samedi 13/12 de 10h à 16h et le Dimanche 14 Décembre de 10h à 17h. .
Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 40 11 05 16
English :
Exhibition of nativity scenes
