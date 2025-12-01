Exposition de Crèches. Accueil Saint-Joseph Saint-Pierre-Quiberon

Exposition de Crèches.

Début : 2025-12-25 14:30:00

fin : 2026-01-05 17:00:00

2025-12-25

Exposition de Crèches provenant des 4 coins du monde. Environ 200 crèches de divers pays vous attendent, en plâtre, bois, résine, cire, granit, etc., de toutes époques et bien sûr la crèche provençale incontournable.

Entrée libre. .

Accueil Saint-Joseph 9 rue Pasteur Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne +33 2 97 30 94 89

