Exposition de Crèches. Accueil Saint-Joseph Saint-Pierre-Quiberon
Accueil Saint-Joseph 9 rue Pasteur Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Début : 2025-12-25 14:30:00
fin : 2026-01-05 17:00:00
2025-12-25
Exposition de Crèches provenant des 4 coins du monde. Environ 200 crèches de divers pays vous attendent, en plâtre, bois, résine, cire, granit, etc., de toutes époques et bien sûr la crèche provençale incontournable.
