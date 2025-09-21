Exposition de croquis de Versailles Hôtel de Ville de Versailles Versailles

COMPLET

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Hôtel de Ville accueillera une exposition inédite consacrée au regard d’artistes sur Versailles.

Vingt dessinateurs se sont portés candidats pour partager leurs créations : une soixantaine de dessins, réalisés aussi bien sur feuilles volantes qu’extraits de carnets de croquis, seront présentés au public. Ces œuvres offrent une vision sensible et variée de la ville, à travers des techniques, des styles et des points de vue différents.

L’exposition mêlera tirages, originaux et carnets, permettant de découvrir Versailles autrement : non pas seulement comme un haut lieu du patrimoine, mais comme une source d’inspiration vivante, observée et réinterprétée par des artistes contemporains.

Hôtel de Ville de Versailles 4 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France 07 68 22 40 82 https://www.versailles.fr/ [{« type »: « email », « value »: « jeanne.barbierdelaserre@versailles.fr »}]

©Urban Sketchers