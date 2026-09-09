Exposition – de Dan Potentier, BAM projects, Bordeaux

Informations pratiques

Exposition – de Dan Potentier 17 septembre – 14 novembre BAM projects Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T18:00:00+02:00 – 2026-09-17T21:00:00+02:00

Fin : 2026-11-14T11:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Exposition –

de Dan Potentier

Vernissage le jeudi 17 septembre 2026, 18h > 21h

Jusqu’au samedi 14 novembre 2026

du mercredi au samedi, de 11h à 18h

* Ouverture exceptionnelle pour les Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, le dimanche 20 septembre, sur les horaires habituels.

BAM projects, 47 rue Lombard, Bordeaux

Diplômé en 2025 de l’ebabx – école des Beaux-arts de Bordeaux, Dan Potentier est basé à Bruxelles.

La peinture de Dan Potentier se nourrit d’expériences personnelles et intimes, explore les corps masculins et interroge la condition homosexuelle actuelle, entre désir, quête d’amour et saturation numérique. Portée par une palette vibrante et une attention subtile à la lumière qui effleure la peau, sa peinture participe au renouveau des codes de la figuration contemporaine.

L’exposition – s’envisage comme une antichambre, donnant sur des moments d’intimité en marge de la nuit. Instants captés mais sans jamais être intrusif, les œuvres revendiquent une liberté sexuelle et identitaire, qui rendent hommage à la peinture comme espace de vérité et d’affirmation.

Une première exposition monographique à Bordeaux, à découvrir jusqu’au 14 novembre 2026 !

BAM projects 47, Rue Lombard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@bam-projects.com »}]

Du 17 septembre au 14 novembre 2026 exposition peinture

Dan Potentier