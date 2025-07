EXPOSITION DE DANIÈLE BESSIÈRE ET MARIE WIART Vias

EXPOSITION DE DANIÈLE BESSIÈRE ET MARIE WIART

Rue de la République Vias Hérault

La ville accueille l’exposition de Danièle Bessière et Marie Wiart à la Galerie d’Art André Malraux.

Danièle Bessière et Marie Wiart ont deux techniques qui leur sont propres, entremêlant plume et pinceau.

Danièle Bessière, Viassoise connue pour ses livres mais également pour ses peintures très colorées, peint à l’huile et au couteau essentiellement sur Vias et sur les animaux.

Marie Wiart peint des œuvres tout en finesse, un travail à la plume avec de l’encre de chine essentiellement sur fonds noir, et parfois de couleur. Une peinture qui fait ressortir la lumière de ses œuvres. Ces deux artistes jouent avec la lumière pour vous inviter à découvrir leur monde enchanté et enchanteur.

Horaires Ouvert tous les jours de 10h à 14h et de 16h à 19h.

Vernissage Vendredi 04 juillet à 18h .

Rue de la République Vias 34450 Hérault Occitanie +33 4 67 21 21 23

English :

The town hosts an exhibition by Danièle Bessière and Marie Wiart at the Galerie d?Art André Malraux.

Danièle Bessière and Marie Wiart have two techniques of their own, mixing pen and brush.

German :

Die Stadt begrüßt die Ausstellung von Danièle Bessière und Marie Wiart in der Galerie d’Art André Malraux.

Danièle Bessière und Marie Wiart haben zwei eigene Techniken, in denen sie Feder und Pinsel miteinander verflechten.

Italiano :

La città ospita una mostra di Danièle Bessière e Marie Wiart presso la Galerie d’Art André Malraux.

Danièle Bessière e Marie Wiart hanno due tecniche proprie, che combinano penna e pennello.

Espanol :

La ciudad acoge una exposición de Danièle Bessière y Marie Wiart en la Galería de Arte André Malraux.

Danièle Bessière y Marie Wiart tienen dos técnicas propias que combinan la pluma y el pincel.

