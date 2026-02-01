Exposition de Dany Gogly Lebon et Sophie Le Clanche Salle des Régates Pléneuf-Val-André

Exposition de Dany Gogly Lebon et Sophie Le Clanche

Salle des Régates Digue promenade Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-23 10:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-02-23

Interstice | Sculpture & art de récupération

Dany Gogly Lebon crée des oiseaux électros à partir de matériaux recyclés. Ses sculptures, à la croisée de la nature et de la technologie, jouent sur les contrastes entre légèreté et rigidité. Elles s’accompagnent parfois de textes qui prolongent l’expérience poétique de ses créations.

Sophie Le Clanche explore un univers surréaliste où les frontières s’effacent. Peintre, dessinatrice et sculptrice, elle transforme objets récupérés, cartes marines et petits animaux imaginaires sous globe en véritables voyages poétiques. Ses oeuvres, baignées de couleurs et de lumière, invitent à la rêverie et éveillent souvenirs et émotions.

Ensemble, leurs univers entrent en dialogue dans un langage onirique, suscitant curiosité et découverte de mondes inattendus. .

