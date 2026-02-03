Exposition de Delphine TERRAND Salle des Régates Pléneuf-Val-André

Exposition de Delphine TERRAND

Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Retour aux sources | Peinture

Delphine Terrand cultive depuis l’enfance un regard attentif et sensible sur le monde. Elle scrute les formes, les ombres, les couleurs et les lumières, attentive aux matières, aux parfums et aux ambiances. Sa peinture figurative, simple et authentique, exprime ses émotions face aux paysages, aux fleurs ou aux fruits. La lumière, les reflets et les couleurs nourrissent son travail, tout comme les portraits, où elle révèle la personnalité et l’intensité émotionnelle de ses modèles. Chaque toile invite à ralentir, à contempler et à se laisser pénétrer par la poésie du réel. .

Salle des Régates Promenade de la digue Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 13 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition de Delphine TERRAND Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-02-03 par Pléneuf-Val-André Tourisme