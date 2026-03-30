Exposition de dessins Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle PARIS
Exposition de dessins Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle PARIS mercredi 1 avril 2026.
Du 1er avril au 02 mai, venez découvrir le travail d’Élodie Chappuis au Centre Paris Anim’ Rachid Taha !
Cette série de dessins est une exploration
poétique de l’architecture asiatique, inspirée par des façades modestes,
souvent situées en marge.
« Ce qui m’attire, ce sont les rues d’Asie,
leur désordre vivant, les fils électriques emmêlés, les façades faites de bric
et de broc, la fragilité des courbes, les textures inattendues.
Ces détails me touchent profondément. Ils
racontent un désordre vivant, une esthétique du réel, loin des images lisses et
idéalisées.
Les couleurs délavées, les matières usées,
les traces du temps nourrissent mon imaginaire et donnent naissance à ces
compositions dessinées. «
Poésie du Chaos – Architectures d’Asie, une exposition par Elodie Chappuis
Du mercredi 01 avril 2026 au samedi 02 mai 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-03T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre Paris Anim’ Rachid Taha ex La Chapelle 26 boulevard de La Chapelle 75018 PARIS
https://www.actisce.eu/post/po%C3%A9sie-du-chaos +33142051839 cparachidtaha@actisce.org https://www.facebook.com/centrerachidtaha/ https://www.facebook.com/centrerachidtaha/
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