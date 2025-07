Exposition de dessins des Urban Sketchers Bourgogne Franche-Comté Mâlain

Exposition de dessins des Urban Sketchers Bourgogne Franche-Comté

Rue du Four Mâlain Côte-d’Or

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-31

2025-08-06

Du 6 au 31 août 10h

Venez découvrir les dessins et croquis des Urban Sketchers de Bourgogne Franche-Comté en exposition au château de Mâlain !

Les Urban Sketchers dessinent in situ, en intérieur ou en extérieur et croquent sur le vif, des œuvres qui sont les témoins de leur quotidien et de leurs voyages. Ils utilisent tous types de techniques picturales et proposent une grande diversité de styles. .

Rue du Four Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 15 30

