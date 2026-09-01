Exposition de dessins d’Henri Maignan Office de Tourisme Cadillac-sur-Garonne
mardi 29 septembre 2026 · Office de Tourisme · Cadillac-sur-Garonne
Informations pratiques
Cadillac-sur-Garonne
Exposition de dessins d’Henri Maignan
Office de Tourisme 2 rue du cros Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 14:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Dans le cadre de l’événement RDV avec Garonne proposé par le collectif Garonne, l’association de Sauvegarde de Rions a mis à disposition un fond d’archives de dessins d’Henri Maignan mettant en avant les villages, les bords de Garonne de Cambes à Castets et Castillon.
Au bureau d’information touristique de Cadillac, ce sont des dessins de la bastide de Cadillac : la Porte de la Mer, le château ducal, l’église…
Henri Maignan (Bordeaux, 1815 – Rions, 1900) est un contemporain de Leo Drouyn et de la Commission des Monuments historiques. On retrouve chez lui ce goût pour le patrimoine si caractéristique des années 1850. Mais ce n’est en rien un archéologue. Ce propriétaire bien installé à Rions – il habite sur les coteaux le domaine de Thibaud d’où la vue est superbe sur la vallée de la Garonne – a une double passion ; la marine, les bateaux… et les beaux-arts qu’il pratique assidûment. .
Office de Tourisme 2 rue du cros Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 contact@lagirondedusud.com
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English : Exposition de dessins d’Henri Maignan
L’événement Exposition de dessins d’Henri Maignan Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-09-04 par La Gironde du Sud
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