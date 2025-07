Exposition de dessins du concours des Plus Belles Baies du Monde Office de Tourisme de La Ciotat La Ciotat

Exposition de dessins du concours des Plus Belles Baies du Monde

Du 04/08 au 31/08/2025 du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Le dimanche de 8h à 15h30. Les jours fériés de 10h à 17h. Office de Tourisme de La Ciotat Boulevard Anatole France La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2025-08-04

fin : 2025-08-31

2025-08-04

Dans le cadre du concours de dessins sur le thème de l’eau, organisé par les des Plus Belles Baies du Monde en partenariat avec la Fondation Veolia, l’Office de Tourisme de La Ciotat propose d’exposer les œuvres réalisées par les enfants de la ville.

Concours de dessin Les Plus Belles Baies du Monde La jeunesse ciotadenne à l’honneur !



Dans le cadre du concours international de dessin lancé par le Comité Jeunesse de l’Association des Plus Belles Baies du Monde, en partenariat avec la Fondation Veolia, deux classes de l’école primaire de l’Abeille à La Ciotat ont été invitées à participer à cette belle initiative.



Destiné aux jeunes de moins de 14 ans, ce concours visait à encourager la créativité des enfants tout en les sensibilisant à la préservation de la biodiversité et des milieux marins. Chaque baie membre de l’APBBM était invitée à sélectionner deux dessins pour représenter sa région. 21 Baies ont participé sur 42 membres.



À La Ciotat, l’Office de Tourisme s’est engagé à valoriser cette participation locale en exposant les dessins réalisés par les élèves de l’école de l’Abeille. Une occasion de mettre en lumière l’imaginaire des plus jeunes autour du thème de l’eau, et de rappeler l’importance de sensibiliser dès le plus jeune âge aux enjeux environnementaux.



Les résultats du concours seront dévoilés lors de la prochaine conférence annuelle de l’APBBM qui se tiendra en septembre 2025 au Canada. Quatre lauréats internationaux seront récompensés par des prix en espèces destinés à financer des activités éducatives liées au développement durable dans leurs écoles.



Un grand bravo aux enfants pour leur participation engagée ! .

English :

As part of the drawing competition on the theme of water, organised by Les Plus Belles Baies du Monde (The Most Beautiful Bays in the World) in partnership with the Veolia Foundation, the La Ciotat Tourist Office is offering to exhibit the works created by the town’s children.

German :

Nell’ambito del concorso di disegno sul tema dell’acqua, organizzato da Les Plus Belles Baies du Monde in collaborazione con la Fondazione Veolia, l’Ufficio del Turismo di La Ciotat propone di esporre le opere realizzate dai bambini della città.

Italiano :

Nell’ambito del concorso di disegno sul tema dell’acqua, organizzato da Les Plus Belles Baies du Monde in collaborazione con la Fondazione Veolia, l’Ufficio del Turismo di La Ciotat propone di esporre le opere realizzate dai bambini della città.

Espanol :

As part of the drawing competition on the theme of water, organised by Les Plus Belles Baies du Monde (The Most Beautiful Bays in the World) in partnership with the Veolia Foundation, the La Ciotat Tourist Office is offering to exhibit the works created by the town’s children.

