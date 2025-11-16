Exposition de dessins et peintures Sainte-Foy-de-Longas
Exposition de dessins et peintures Sainte-Foy-de-Longas dimanche 16 novembre 2025.
Exposition de dessins et peintures
Salle des fêtes Sainte-Foy-de-Longas Dordogne
Début : 2025-11-16 14:00:00
fin : 2025-11-16 17:00:00
2025-11-16
La mairie de Sainte-Foy-de-Longas et ses artistes locaux invitent l’Atelier des couleurs à une exposition de dessins et peintures.
Démonstration de techniques d’aquarelle à 14h. .
Salle des fêtes Sainte-Foy-de-Longas 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 72 51 mairie-stefoydelongas@wanadoo.fr
