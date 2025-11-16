Exposition de dessins et peintures Sainte-Foy-de-Longas

Exposition de dessins et peintures

Salle des fêtes Sainte-Foy-de-Longas Dordogne

Début : 2025-11-16 14:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

2025-11-16

La mairie de Sainte-Foy-de-Longas et ses artistes locaux invitent l’Atelier des couleurs à une exposition de dessins et peintures.

Démonstration de techniques d’aquarelle à 14h. .

Salle des fêtes Sainte-Foy-de-Longas 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 72 51 mairie-stefoydelongas@wanadoo.fr

