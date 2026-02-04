Exposition de dessins FIAP Paris Paris

Exposition de Stéphane Drillon au FIAP Paris – du 10 mars au 7 mai 2026

Cette exposition présente les dessins d’architecture de l’artiste plasticien Stéphane Drillon. Réalisées intégralement en numérique sur iPad et Photoshop, ces vues explorent Paris, la France, l’Europe et d’autres horizons. Ces rencontres avec des constructions humaines visent à en révéler la beauté à travers un traitement singulier du bâtiment et de son environnement.

Inspiré par Le Gourmet Solitaire de Jirô Taniguchi, Stéphane Drillon parcourt la ville à pied ou à vélo, appareil photo en bandoulière, à la recherche d’immeubles qui racontent une histoire. Bien que son travail soit habituellement conceptuel et abstrait, ces dessins figuratifs témoignent d’une exploration poétique et presque anthropologique du patrimoine bâti.

Vernissage le 12 mars 2026 à 18h30 au FIAP Paris.

Exposition « Architectures, dessins de Paris et d’ailleurs ».

Du mardi 10 mars 2026 au jeudi 07 mai 2026 :

Le jeudi 12 mars 2026

Vernissage sur inscription.

Tout public.

FIAP Paris 30, rue cabanis 75014 Paris

https://www.fiap.paris/ gonin@fiap.fr



