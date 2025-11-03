Exposition de dessins, illustrations et aquarelles Deniz Fisek Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy
Exposition de dessins, illustrations et aquarelles Deniz Fisek Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy jeudi 16 juillet 2026.
Exposition de dessins, illustrations et aquarelles Deniz Fisek
Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Exposition de dessins, illustrations et aquarelles de l’artiste Deniz Fisek .
Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr
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English : Exposition de dessins, illustrations et aquarelles Deniz Fisek
L’événement Exposition de dessins, illustrations et aquarelles Deniz Fisek Clamecy a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Clamecy Haut Nivernais