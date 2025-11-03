Exposition de dessins, illustrations et aquarelles Deniz Fisek Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy

Exposition de dessins, illustrations et aquarelles Deniz Fisek Galerie de l’Office de Tourisme Clamecy jeudi 16 juillet 2026.

Exposition de dessins, illustrations et aquarelles Deniz Fisek

Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-28 18:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Exposition de dessins, illustrations et aquarelles de l’artiste Deniz Fisek   .

Galerie de l’Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51  accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

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English : Exposition de dessins, illustrations et aquarelles Deniz Fisek

L’événement Exposition de dessins, illustrations et aquarelles Deniz Fisek Clamecy a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Clamecy Haut Nivernais

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