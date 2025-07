Exposition de dessins La Clayette

Exposition de dessins

Chapelle Saint Avoye La Clayette Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-07-25 14:00:00

fin : 2025-08-03 19:00:00

2025-07-25

Valérie Rouquié expose ses œuvres, essentiellement des dessins à la pierre noire, sépia et sanguine dans un style épuré sur toile ou sur papier.

À 7 ans, elle commence à dessiner et ne lâchera plus les crayons. En 1985, Valérie passe le concours d’Art Appliqué à Moulins (03), l’année suivante elle entre au Lycée Mathias de Chalon-sur-Saône (71) section photographie . En 1989, elle s’envole pour l’Angleterre. Durant son séjour, elle vivra un certain temps à Newmarket, le berceau et le centre mondial des courses de chevaux pur-sang. Elle découvrira dans ce lieu, ce monde fascinant qui est celui du monde hippique. Elle en fera un de ses thèmes de prédilection, comme tous les autres animaux qu’elle affectionne. La féminité sera au même titre très présente dans ses œuvres. Valérie Rouquié dessine de manière spontanée.

Exposition à la chapelle Saint Avoye du 25 juillet au 3 Août 2025 de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. .

Chapelle Saint Avoye La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 80 98 41 rouquie.valerie24@gmail.com

