Exposition de dessins Médiathèque Gérard Fayolle Le Bugue
Exposition de dessins Médiathèque Gérard Fayolle Le Bugue samedi 20 septembre 2025.
Exposition de dessins
Médiathèque Gérard Fayolle 1 place du 19 mars 1962 Le Bugue Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-20
Exposition proposée par deux artistes locaux
– Sarah Hocdé dessins au fusain
– Matthis Cano dessins au graphite et crayons de couleurs
Entrée libre
Vernissage le samedi 20 septembre à 18h
Exposition proposée par deux artistes locaux
– Sarah Hocdé dessins au fusain
– Matthis Cano dessins au graphite et crayons de couleurs
Entrée libre
Vernissage le samedi 20 septembre à 18h .
Médiathèque Gérard Fayolle 1 place du 19 mars 1962 Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 75 80
English : Exposition de dessins
Exhibition by two local artists:
– Sarah Hocdé: charcoal drawings
– Matthis Cano: graphite and colored pencil drawings
Free admission
Opening Saturday, September 20, 6pm
German : Exposition de dessins
Ausstellung, die von zwei lokalen Künstlern angeboten wird:
– Sarah Hocdé: Kohlezeichnungen
– Matthis Cano: Graphitzeichnungen und Buntstifte
Freier Eintritt
Vernissage am Samstag, den 20. September um 18 Uhr
Italiano :
Mostra di due artisti locali:
– Sarah Hocdé: disegni a carboncino
– Matthis Cano: disegni a grafite e matita colorata
Ingresso libero
Inaugurazione sabato 20 settembre alle 18.00
Espanol : Exposition de dessins
Exposición de dos artistas locales:
– Sarah Hocdé: dibujos a carboncillo
– Matthis Cano: dibujos a grafito y lápiz de color
Entrada gratuita
Inauguración el sábado 20 de septiembre a las 18.00 horas
L’événement Exposition de dessins Le Bugue a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère