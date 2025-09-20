Exposition de dessins Médiathèque Gérard Fayolle Le Bugue

Exposition de dessins Médiathèque Gérard Fayolle Le Bugue samedi 20 septembre 2025.

Exposition de dessins

Médiathèque Gérard Fayolle 1 place du 19 mars 1962 Le Bugue Dordogne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-28

2025-09-20

Exposition proposée par deux artistes locaux

– Sarah Hocdé dessins au fusain

– Matthis Cano dessins au graphite et crayons de couleurs

Entrée libre

Vernissage le samedi 20 septembre à 18h

English : Exposition de dessins

Exhibition by two local artists:

– Sarah Hocdé: charcoal drawings

– Matthis Cano: graphite and colored pencil drawings

Free admission

Opening Saturday, September 20, 6pm

German : Exposition de dessins

Ausstellung, die von zwei lokalen Künstlern angeboten wird:

– Sarah Hocdé: Kohlezeichnungen

– Matthis Cano: Graphitzeichnungen und Buntstifte

Freier Eintritt

Vernissage am Samstag, den 20. September um 18 Uhr

Italiano :

Mostra di due artisti locali:

– Sarah Hocdé: disegni a carboncino

– Matthis Cano: disegni a grafite e matita colorata

Ingresso libero

Inaugurazione sabato 20 settembre alle 18.00

Espanol : Exposition de dessins

Exposición de dos artistas locales:

– Sarah Hocdé: dibujos a carboncillo

– Matthis Cano: dibujos a grafito y lápiz de color

Entrada gratuita

Inauguración el sábado 20 de septiembre a las 18.00 horas

