Exposition de dessins « Ma bibliothèque idéale » Médiathèque de Prades-le-Lez Prades-le-Lez

Exposition de dessins « Ma bibliothèque idéale » 3 et 4 octobre Médiathèque de Prades-le-Lez Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T14:00:00 – 2025-10-03T18:30:00

Fin : 2025-10-04T08:00:00 – 2025-10-04T18:30:00

Exposition : « Ma bibliothèque idéale »

Découvrez une exposition unique présentant les dessins réalisés par les usagers de la médiathèque autour du thème « Ma bibliothèque idéale ».

Une belle occasion d’admirer des œuvres originales, pleines d’imagination, qui révèlent la manière dont chacun rêve et imagine sa bibliothèque parfaite.

Médiathèque de Prades-le-Lez Place de la Fontaine, 34730 Prades-le-Lez Prades-le-Lez 34730 Hérault Occitanie

Notre agent de bibliothèque et l’association Les Amis de la Médiathèque vous propose une large propositions d’évènements et d’animations tout au long de l’année ! Médiathèque au 1er étage, accessible par ascenseur extérieur. Nombreux parkings à proximité.

Mariko, médiathèque de Prades-le-Lez