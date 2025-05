Exposition de dessins par Dominique Jaffré à la Crêperie des Fougères – Pleyber-Christ, 2 juin 2025 19:00, Pleyber-Christ.

Début : 2025-06-02 19:00:00

fin : 2025-08-31 21:30:00

2025-06-02

La phrase récurrente de mon enfance, dès que j’ai su tenir un crayon, quand les mots me manquaient, était « Attends… Je vais te faire un petit dessin… »

J’ai toujours aimé dessiner, et je pratique diverses techniques, le plus souvent en noir et blanc et au crayon ou à la plume, mais j’aime aussi des incursions dans le monde des couleurs, comme ces poissons.

Ne cherchez pas à les reconnaître. Ils sont tous de l’espèce pisces imaginarium.

Ils sont nés sans projet pré-établi un trait ou un point après l’autre.

Le dessin est une activité solitaire, et il est nécessaire d’aller au devant des autres pour parfaire sa technique et s’ouvrir, par exemple, en ce qui me concerne, en participant à divers ateliers ou stages.

La Crêperie des Fougères est ouverte tous les jours sauf le lundi durant le mois de juin, puis ouverte 7/7 durant les mois de juillet et août. .

5 Place Gambetta

Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne +33 6 84 12 33 81

