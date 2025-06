Exposition de dessins « Portraits de Jacques Brel » Place Gilles Léontin Boulbon 22 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Exposition de dessins « Portraits de Jacques Brel » Du 22/06 au 18/07/2025 le jeudi, vendredi et les week-ends de 18h à 19h30. Place Gilles Léontin Maison du Festival Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-22

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-06-22

Rendez-vous dans la Maison du Festival pour profiter de l’exposition de dessins « Portraits de Jacques Brel » réalisé par le foyer de la Montagnette.

Situé en plein coeur du village sur la place Gilles Léontin, l’exposition met en avant une série de dessins centrés sur Jacques Brel. L’objectif est de retracer son visage, son expression et sa poésie à travers différentes techniques graphiques. .

Place Gilles Léontin Maison du Festival

Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

English :

Come to the Maison du Festival to enjoy the « Portraits de Jacques Brel » drawing exhibition organized by the Foyer de la Montagnette.

German :

Treffen Sie sich im Maison du Festival, um die Ausstellung der Zeichnungen « Portraits de Jacques Brel » zu genießen, die vom Foyer de la Montagnette erstellt wurden.

Italiano :

Alla Maison du Festival è in corso la mostra di disegni « Ritratti di Jacques Brel » a cura del Foyer de la Montagnette.

Espanol :

Acérquese a la Maison du Festival para disfrutar de la exposición de dibujos « Retratos de Jacques Brel », del Foyer de la Montagnette.

L’événement Exposition de dessins « Portraits de Jacques Brel » Boulbon a été mis à jour le 2025-06-16 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)