EXPOSITION DE DESSINS Hall de la Mairie Villefort

EXPOSITION DE DESSINS

Hall de la Mairie 19 Rue de l’Église Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-01

La Bibliothèque Municipale de Villefort vous invite à venir voir une exposition de dessins.

Dans le Hall de la Mairie du Mercredi 1er Avril au Mardi 21 Avril 2026.

L’artiste Pascale Seassau, travaille sur des papiers détournés, recyclés, parfois issus de sa propre fabrication artisanale.

Entrée libre pendant les heures d’ouverture de la Mairie.

La Bibliothèque Municipale de Villefort vous invite à venir voir une exposition de dessins.

Dans le Hall de la Mairie du Mercredi 1er Avril au Mardi 21 Avril 2026.

L’artiste Pascale Seassau, travaille sur des papiers détournés, recyclés, parfois issus de sa propre fabrication artisanale.

L’oiseau, motif récurrent, incarne à la fois l’envol et la fragilité d’une reconstruction intérieure.

Son art, où la peinture et la poésie se rejoignent pour redonner souffle et lumière.

Entrée libre pendant les heures d’ouverture de la Mairie. .

Hall de la Mairie 19 Rue de l’Église Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 53 82 bibliovillefort@gmail.com

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English :

The Villefort Municipal Library invites you to come and see an exhibition of drawings.

In the Town Hall from Wednesday April 1 to Tuesday April 21, 2026.

Artist Pascale Seassau, works on diverted, recycled paper, sometimes from her own handmade production.

Free admission during Town Hall opening hours.

L’événement EXPOSITION DE DESSINS Villefort a été mis à jour le 2026-03-27 par 48-OT Mont Lozere