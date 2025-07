Exposition de deux Peintres Officiels de la Marine Michel King & François Bellec Musée des thoniers – Étel

Exposition de deux Peintres Officiels de la Marine Michel King & François Bellec

Musée des thoniers – 3 Rue Jean Bart Étel Morbihan

Début : 2025-07-04 10:00:00

fin : 2025-08-29 18:30:00

2025-07-04

Venez découvrir deux Peintres Officiels de la Marine au musée François Bellec & Michel King.

Michel King (né en1930 à Sotteville-lès-Rouen) est un peintre qui a consacré sa vie à représenter l’univers de la mer. Nommé peintre officiel de la Marine en 1973, il a capturé pendant plus de 50 ans les ports et rivages de France avant de nous quitter cette année à l’âge de 94 ans. Formé aux Arts décoratifs de Paris, il maîtrise la peinture à l’huile, l’aquarelle et la gravure.

François Bellec (né en 1934 à Brest) est un contre-amiral, historien et artiste français aux multiples talents. Il définit son style comme « abstrait figuratif ».

Peintre officiel de la Marine agréé en 1975, il a également été directeur du musée national de la Marine. Formé aux Beaux-Arts de Brest, il allie carrière militaire et passion artistique. .

Musée des thoniers – 3 Rue Jean Bart Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67

