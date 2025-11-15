Exposition de dinosaures Colmar

Exposition de dinosaures

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Bien plus qu’une exposition, le Musée Ephémère® est la seule production européenne qui organise de véritables live show avec des maquettes robotisées complètement autonomes.

Après avoir triomphé à Paris et dans le monde entier, les créatures du fonds des âges arrivent dans votre ville pour un événement exceptionnel.

Le Musée Ephémère® est une marque déposée, à ne confondre avec aucune autre exposition de dinosaures. Il s’agit d’un événement culturel vous plongeant dans une expérience unique, un authentique voyage de près de 70 millions d’années dans le passé, qui depuis plus de 5 ans fait l’unanimité du public français et européen. .

English :

The Musée Ephémère is the only European production that organizes real live shows with completely autonomous robotic models.

German :

Das Musée Ephémère ist die einzige europäische Produktion, die echte Live-Shows mit völlig autonomen Robotermodellen veranstaltet.

Italiano :

Il Musée Ephémère è l’unica produzione europea che organizza veri e propri spettacoli dal vivo con modelli robotici completamente autonomi.

Espanol :

El Museo Ephémère es la única producción europea que organiza verdaderos espectáculos en vivo con modelos robóticos completamente autónomos.

