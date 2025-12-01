Exposition de dinosaures • Dinosaurs World Grand Littoral Porte Sud Marseille 16e Arrondissement

Exposition de dinosaures • Dinosaurs World

Lundi 22 décembre 2025 de 14h à 18h30.

Mardi 23 décembre 2025 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Jeudi 25 décembre 2025 de 14h à 18h30.

Du vendredi 26 au mardi 30 décembre 2025 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Mercredi 31 décembre 2025 de 14h à 18h30.

Du vendredi 2 au dimanche 4 janvier 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

Mercredi 7 janvier 2026 de 14h à 18h30.

Du samedi 10 au dimanche 11 janvier 2026 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Grand Littoral Porte Sud 11 Avenue de St Antoine Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 11 EUR

Après 65 millions d’années, ils sont de retour dans votre ville, et ça va faire du bruit !Familles

Plongez dans l’univers fascinant des dinosaures avec l’exposition Dinosaurs World. Dans une ambiance sonore immersive, découvrez une trentaine de spécimens entièrement robotisés et en taille réelle.

Plusieurs animations et surprises vous attendent ! Sans oublier l’aire de jeux gonflables pour les plus jeunes !

Notez également la présence du Père Noël qui vous attend à la fin du parcours.





Une sortie pédagogique, familiale et spectaculaire qui émerveillera toutes les générations ! .

Grand Littoral Porte Sud 11 Avenue de St Antoine Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 81 31 14 21 dinosaursworld.com@gmail.com

After 65 million years, they’re back in your town, and they’re going to make some noise!

