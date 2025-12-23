Exposition de dinosaures et animaux marins, Châteaudun

Exposition de dinosaures et animaux marins

Halle de Sancheville Châteaudun Eure-et-Loir

Début : 2026-01-17 10:00:00

fin : 2026-01-18 18:00:00

2026-01-17

Jurassic Shark arrive à Châteaudun. Deux expositions en une, de dinosaures et d’animaux marins, des reproductions grandeurs nature et robotisées. Jeux pour les enfants et restauration sur place.

Durant la visite vous pourrez découvrir, requins, tortues, dinosaures et l’occasion de voir le plus redoutable prédateur le T-rex de 13m entièrement animatronique,

Aire de jeu pour les enfants avec château gonflable, fouille dans le sable.

Restauration sur place.

Sans réservation. .

Halle de Sancheville Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 44 96 79 16

English :

Jurassic Shark arrives in Châteaudun. Two exhibitions in one, featuring dinosaurs and marine animals, life-size and robotic reproductions. Games for children and on-site catering.

