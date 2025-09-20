Exposition de documents et photos autour du film d’interviews d’anciennes élèves du Lycée de jeunes filles de Moulins Collège Anne de Beaujeu Moulins

Exposition de documents et photos autour du film d’interviews d’anciennes élèves du Lycée de jeunes filles de Moulins Collège Anne de Beaujeu Moulins samedi 20 septembre 2025.

Exposition de documents et photos autour du film d’interviews d’anciennes élèves du Lycée de jeunes filles de Moulins 20 et 21 septembre Collège Anne de Beaujeu Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Exposition de photos de classe (entre 1939 et 1982), de documents scolaires et de registres d’archives de l’établissement (notes, trousseaux, menus…)

Collège Anne de Beaujeu 26 rue du 8 Mai 03000 Moulins Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470468383 https://www.clg-adb-moulins.fr Collège Anne de Beaujeu, anciennement Lycée de jeunes filles de Moulins.

Exposition de photos de classe (entre 1939 et 1982), de documents scolaires et de registres d’archives de l’établissement (notes, trousseaux, menus…)

©Collège Anne de Beaujeu