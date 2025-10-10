Exposition de Dominique Emard SMERALDINE ET AUTRES LIEUX Tavers

Art sous X a le grand plaisir d’accueillir Dominique Emard !

Art sous X a le grand plaisir d’accueillir Dominique Emard et son exposition SMERALDINE ET AUTRES LIEUX… Les 4, 5, 10, 11,12 Octobre 2025 de 14h30 à 19h.

Vernissage le vendredi 3 octobre à 18h.

Lors du vernissage Christian Sterne lira des extraits de Les villes invisibles d’Italo Calvino. .

71 bis rue hautes Guignières Tavers 45190 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Art sous X is delighted to welcome Dominique Emard!

German :

Art sous X hat das große Vergnügen, Dominique Emard begrüßen zu dürfen!

Italiano :

Art sous X è lieta di dare il benvenuto a Dominique Emard!

Espanol :

Art sous X se complace en dar la bienvenida a Dominique Emard

