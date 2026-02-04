Exposition de Dominique THOMAS Salle des Régates Pléneuf-Val-André

Exposition de Dominique THOMAS

Salle des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-06

Le temps de la mer | Aquarelle

Dominique Thomas peint la mer, les ports et le littoral breton avec sensibilité et justesse. Ses toiles captent bateaux, vieux gréements et objets oubliés — amarres, cordages, bouées ou filets —, témoins silencieux du temps qui passe. À travers des pigments vifs et la subtilité de l’aquarelle, il révèle rouille, textures et matières, offrant des œuvres vibrantes où chaque détail raconte l’histoire de la mer, entre réalisme et émotion, mémoire et mouvement. .

Salle des Régates Promenade de la Digue Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 13 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition de Dominique THOMAS Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor