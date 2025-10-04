Exposition de facsimilés de Claire Bretécher Médiathèque Claire Bretécher – Le Cellier Le Cellier

Exposition de facsimilés de Claire Bretécher Médiathèque Claire Bretécher – Le Cellier Le Cellier samedi 4 octobre 2025.

Exposition de facsimilés de Claire Bretécher Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Claire Bretécher – Le Cellier Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T18:00:00

La médiathèque Claire Bretécher a été inaugurée le samedi 11 avril 2015 et la Communauté de communes du Pays d’Ancenis s’apprête à fêter son anniversaire le samedi 4 octobre 2025.

A cette occasion, redécouvrez l’œuvre de Claire Bretécher à travers une exposition de ses dessins.

L’autrice de BD née à Nantes en 1940 est décédée en 2020. Elle était présente pour l’inauguration de la médiathèque, la première à porter son nom, en compagnie de ses amis Catherine Meurisse et René Pétillon.

De « Salades de saison » à « Agrippine » en passant par « Les frustrés », « Les mères » et tant d’autres, vous retrouverez les personnages caustiques et inventifs de cette pionnière à la fois populaire et reconnue par la critique.

L’exposition sera visible à la médiathèque du 4 octobre au 15 novembre.

Médiathèque Claire Bretécher – Le Cellier 62 rue de Bel-Air 44850 Le Cellier Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240254482

La médiathèque Claire Bretécher a été inaugurée le samedi 11 avril 2015 et la Communauté de communes du Pays d’Ancenis s’apprête à fêter son anniversaire le samedi 4 octobre 2025.

Communauté de communes du Pays d’Ancenis