Exposition de Fanny Ferré Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois

Exposition de Fanny Ferré

Lieu-dit Domaine du Gasseau Dans la grande salle Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-04

Exposition de sculptures en terre cuite de Fanny Ferré au Domaine du Gasseau !

Fanny Ferré est une sculptrice française. Formée aux Beaux-Arts, elle développe depuis de nombreuses années une oeuvre profondément liée à la terre et à la figure humaine. Ses sculptures en terre cuite, souvent regroupées en familles ou en tribus, évoquent avec force et poésie le mouvement, le lien et la condition humaine. À travers une matière vivante et expressive, Fanny Ferré façonne des figures intemporelles, empreintes d’humanité et de sensibilité.

Parcours artistique de Fanny Ferré

Fanny Ferré, née en 1963, développe depuis les années 1980 un travail sculptural profondément ancré dans l’observation de

l’humain. Formée aux Beaux‑Arts , elle s’oriente très tôt vers la terre cuite, un matériau qu’elle explore avec une sensibilité singulière. Ses premières expositions révèlent déjà son goût pour les silhouettes élancées, les attitudes suspendues et les personnages qui semblent habités par une histoire intérieure. Au fil des décennies, son univers s’affirme des figures souvent solitaires, parfois en groupe, toujours empreintes d’émotion et de retenue. Elle expose régulièrement en France et à l’étranger, et ses oeuvres entrent dans de nombreuses collections publiques et privées. Son parcours est marqué par une fidélité à la terre, à la fragilité du geste et à une forme de poésie silencieuse qui traverse toute sa création. Aujourd’hui, Fanny Ferré est reconnue comme l’une des voix importantes de la sculpture contemporaine en terre cuite, poursuivant une oeuvre cohérente, sensible et profondément humaine.

Visible du mardi au dimanche dans la grande salle d’exposition du Domaine du Gasseau.

Entrée libre et gratuite. .

Lieu-dit Domaine du Gasseau Dans la grande salle Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr

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English :

Exhibition of terracotta sculptures by Fanny Ferré at Domaine du Gasseau!

L’événement Exposition de Fanny Ferré Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Alpes Mancelles