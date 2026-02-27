Exposition de Fanny Joussaud C’est mon point de vue un regard sensible sur notre région Galerie Delobel Ouistreham

Exposition de Fanny Joussaud C’est mon point de vue un regard sensible sur notre région

Galerie Delobel Esplanade Lofi Ouistreham Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27

fin : 2026-04-02

2026-03-27

Fanny Jaussaud photographe et créatrice du projet Point de vue.

À travers des photographies en noir et blanc, elle met en lumière le patrimoine du Calvados et y associe des mots, créant un dialogue entre l’image et l’émotion.

De Caen à la côte de Nacre, en passant par la côte Fleurie, son travail invite le passant à redécouvrir des lieux chargés de souvenirs et de sens.

Site www.fannyjaussaudpointdevue.com .

Galerie Delobel Esplanade Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 91 96 f.gherrak@caenlamer-tourisme.fr

English : Exposition de Fanny Joussaud C’est mon point de vue un regard sensible sur notre région

