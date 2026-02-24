Exposition de Fernande Petitdemange De l’univers familier au silence des musées Saint-Dié-des-Vosges

Exposition de Fernande Petitdemange De l’univers familier au silence des musées

20 RUE DU 10E BCP Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-04-11 19:00:00

2026-03-07

Fernande Petitdemange est une artiste visuelle et photographe française, née dans les Vosges.

Elle présente son exposition De l’univers familier au silence des musées , avec un vernissage le 7 mars à 18 h et une rencontre avec l’artiste le mardi 31 mars à 18 h.Tout public

20 RUE DU 10E BCP Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 26 04 cepagrap@wandoo.fr

English :

Fernande Petitdemange is a French visual artist and photographer, born in the Vosges.

She presents her exhibition De l?univers familier au silence des musées , with an opening on March 7 at 6 pm and a meeting with the artist on Tuesday March 31 at 6 pm.

