Exposition de Fil en Aiguilles

Musée de la coutellerie Nogent Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2027-04-01

Date(s) :

2026-04-01 2026-11-02 2027-04-01 2027-11-01

Tout public

La musée de la coutellerie vous invite à découvrir sa nouvelle exposition temporaire De Fil de Aiguille , un univers où se rencontrent le savoir-faire coutelier et les arts du fil.

Vous pourrez découvrir des ciseaux de broderie et de tailleur, des dés à coudre ainsi que divers outils liés au travail du cuir, de la dentelle, de la ganterie ou encore de la chapellerie. .

Musée de la coutellerie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 89 21

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English :

L’événement Exposition de Fil en Aiguilles Nogent a été mis à jour le 2026-03-23 par Antenne de Chaumont