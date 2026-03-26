Exposition de Fil en Aiguilles Nogent
Exposition de Fil en Aiguilles Nogent mercredi 1 avril 2026.
Exposition de Fil en Aiguilles
Musée de la coutellerie Nogent Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2027-04-01
Date(s) :
2026-04-01 2026-11-02 2027-04-01 2027-11-01
Tout public
La musée de la coutellerie vous invite à découvrir sa nouvelle exposition temporaire De Fil de Aiguille , un univers où se rencontrent le savoir-faire coutelier et les arts du fil.
Vous pourrez découvrir des ciseaux de broderie et de tailleur, des dés à coudre ainsi que divers outils liés au travail du cuir, de la dentelle, de la ganterie ou encore de la chapellerie. .
Musée de la coutellerie Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 31 89 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition de Fil en Aiguilles Nogent a été mis à jour le 2026-03-23 par Antenne de Chaumont
À voir aussi à Nogent (Haute-Marne)
- Cré’Anim Ateliers créatifs adulte Nogent 28 mars 2026
- La folie des châteaux et ateliers créatifs Nogent 17 avril 2026
- LE CUL DE SAC PR N°67 Nogent Haute-Marne 1 mai 2026
- AU PAYS DE LA COUTELLERIE DE NOGENT Nogent Haute-Marne 1 mai 2026
- CIRCUIT DE DECOUVERTE DE NOGENT (CIRCUIT LONG) Nogent Haute-Marne 1 mai 2026