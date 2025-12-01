Exposition de fin d’année Art’Plum Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales Jonzac

Exposition de fin d’année Art’Plum

Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales 81-83 rue Sadi Carnot Jonzac Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-12-01 13:30:00
fin : 2025-12-11 17:00:00

2025-12-01

L’équipe de l’espace culturel Jean Glénisson est heureuse de vous convier à son exposition de fin d’année avec Art’Plume et Les Petits Toits
Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales 81-83 rue Sadi Carnot Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 91 13  archivesjonzac@charente-maritime.fr

English :

The team at the Jean Glénisson cultural center is delighted to invite you to its end-of-year exhibition with Art’Plume and Les Petits Toits

German :

Das Team des Kulturraums Jean Glénisson freut sich, Sie zu seiner Jahresendausstellung mit Art’Plume und Les Petits Toits einzuladen

Italiano :

Il team del centro culturale Jean Glénisson è lieto di invitarvi alla mostra di fine anno con Art’Plume e Les Petits Toits

Espanol :

El equipo del centro cultural Jean Glénisson tiene el placer de invitarle a su exposición de fin de año con Art’Plume y Les Petits Toits

