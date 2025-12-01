Exposition de fin d’année Art’Plum Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales Jonzac
Exposition de fin d’année Art’Plum Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales Jonzac lundi 1 décembre 2025.
Exposition de fin d’année Art’Plum
Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales 81-83 rue Sadi Carnot Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-01 13:30:00
fin : 2025-12-11 17:00:00
Date(s) :
2025-12-01
L’équipe de l’espace culturel Jean Glénisson est heureuse de vous convier à son exposition de fin d’année avec Art’Plume et Les Petits Toits
.
Espace culturel Jean Glénisson Archives départementales 81-83 rue Sadi Carnot Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 91 13 archivesjonzac@charente-maritime.fr
English :
The team at the Jean Glénisson cultural center is delighted to invite you to its end-of-year exhibition with Art’Plume and Les Petits Toits
German :
Das Team des Kulturraums Jean Glénisson freut sich, Sie zu seiner Jahresendausstellung mit Art’Plume und Les Petits Toits einzuladen
Italiano :
Il team del centro culturale Jean Glénisson è lieto di invitarvi alla mostra di fine anno con Art’Plume e Les Petits Toits
Espanol :
El equipo del centro cultural Jean Glénisson tiene el placer de invitarle a su exposición de fin de año con Art’Plume y Les Petits Toits
L’événement Exposition de fin d’année Art’Plum Jonzac a été mis à jour le 2025-11-24 par Offices de Tourisme de Jonzac