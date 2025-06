Exposition de fin d’année de Human Académy Angoulême 5 juillet 2025 07:00

Du 5 au 15 juillet, l’école de manga Human Academy met en lumière les travaux de ses étudiants avec une exposition de fin d’année à l’hôtel Saint-Simon.

15 Rue de la Cloche Verte

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 95 54 72 capbd.angouleme16@gmail.com

English :

From July 5 to 15, the Human Academy manga school highlights the work of its students with an end-of-year exhibition at the Hôtel Saint-Simon.

German :

Vom 5. bis 15. Juli stellt die Mangaschule Human Academy die Arbeiten ihrer Studenten mit einer Jahresabschlussausstellung im Hotel Saint-Simon ins Rampenlicht.

Italiano :

Dal 5 al 15 luglio, la scuola di manga Human Academy presenta i lavori dei suoi studenti con una mostra di fine anno all’Hôtel Saint-Simon.

Espanol :

Del 5 al 15 de julio, la escuela de manga Human Academy presenta los trabajos de sus alumnos con una exposición de fin de curso en el Hôtel Saint-Simon.

