Exposition de fin d’année du Collectif Les forges de l’idée Coudeville-sur-Mer mercredi 26 novembre 2025.
N°1 Collectif des FORGES DE L’IDEE entrée par le jardin, rue du nord Coudeville-sur-Mer Manche
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-26
fin : 2025-12-07
Vernissage le 29 novembre vers 18h à l’atelier.
Boris Guivarc’h et Olivier Lecourtois présentent de nouvelles œuvres sculptées en acier.
Horaires 14h à 19h .
N°1 Collectif des FORGES DE L’IDEE entrée par le jardin, rue du nord Coudeville-sur-Mer 50290 Manche Normandie +33 6 95 46 91 41 olivier.lecourtois@gmail.com
