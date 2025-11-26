Exposition de fin d’année du Collectif Les forges de l’idée Coudeville-sur-Mer

Exposition de fin d’année du Collectif Les forges de l’idée

N°1 Collectif des FORGES DE L’IDEE entrée par le jardin, rue du nord Coudeville-sur-Mer Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-26

fin : 2025-12-07

Vernissage le 29 novembre vers 18h à l’atelier.

Boris Guivarc’h et Olivier Lecourtois présentent de nouvelles œuvres sculptées en acier.

Horaires 14h à 19h .

