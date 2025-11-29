Exposition de fin d’année Atelier verrier Flowverglass Missery

Exposition de fin d’année

Atelier verrier Flowverglass 14 route de Fontangy Missery Côte-d’Or

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 12:00:00

Comme chaque fin d’année, nous vous invitons à l’atelier de soufflage de verre pour découvrir nos dernières créations ( gobelets , vases, saladiers, bijoux et perles en verre…)

A cette occasion le four sera allumé . .

