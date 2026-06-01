Exposition de fin d’année scolaire, Foyer rural, Jeanménil

Exposition de fin d’année scolaire Samedi 6 juin, 14h00 Foyer rural Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Venez assister à l’exposition de fin d’année « À travers le temps » sur le thème des services à la personne et avec des travaux réalisés par les enfants du territoire de la Région de Rambervillers.

Pour les plus gourmands, des boissons et gourmandises sur places proposés par l’Amicale du personnel de la 2c2r.

Foyer rural 88700 Jeanménil Jeanménil 88700 Vosges Grand Est

Exposition de Fin d’année « À travers le temps » Exposition Services à la personne

Communauté de communes de la Région de Rambervillers