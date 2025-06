Exposition de fin de résidence d’Adrien Fricheteau Sous-bois POLLEN Monflanquin 15 juillet 2025 14:00

Lot-et-Garonne

Exposition de fin de résidence d'Adrien Fricheteau Sous-bois
POLLEN
25 Rue Sainte-Marie
Monflanquin
Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : 2025-07-15 14:00:00 - 2025-09-19 17:00:00

Début : 2025-07-15 14:00:00

fin : 2025-09-19 17:00:00

Date(s) :

2025-07-15

Depuis trois ans, Adrien Fricheteau travaille ses œuvres comme des tableaux objets peints sur bois, leur format évoque celui des icônes et des retables domestiques ; ils sont parfois accompagnés de petites sculptures de bois peintes elles aussi, comme des talismans qui viendraient augmenter le propos narratif de la composition principale ; enfin, le prolongement de ces compositions sur les tranches du tableau confirme leur troisième dimension et leur prise d’épaisseur. .

POLLEN 25 Rue Sainte-Marie

Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 54 37 contact@pollen-monflanquin.com

English : Exposition de fin de résidence d’Adrien Fricheteau Sous-bois

For the past three years, Adrien Fricheteau has been working on his works as tableaux objects: painted on wood, their format evokes that of icons and domestic altarpieces; they are sometimes accompanied by small wooden sculptures, also painted.

German : Exposition de fin de résidence d’Adrien Fricheteau Sous-bois

Seit drei Jahren arbeitet Adrien Fricheteau an seinen Werken als Bilder Objekte: Auf Holz gemalt, erinnert ihr Format an Ikonen und häusliche Altarbilder; manchmal werden sie von kleinen, ebenfalls bemalten Holzskulpturen begleitet.

Italiano :

Da tre anni Adrien Fricheteau lavora alle sue opere come quadri-oggetto: dipinte su legno, il loro formato evoca quello delle icone e delle pale d’altare domestiche; talvolta sono accompagnate da piccole sculture in legno, anch’esse dipinte.

Espanol : Exposition de fin de résidence d’Adrien Fricheteau Sous-bois

Desde hace tres años, Adrien Fricheteau trabaja sus obras como cuadros-objeto: pintadas sobre madera, su formato evoca el de los iconos y retablos domésticos; a veces van acompañadas de pequeñas esculturas de madera, también pintadas.

