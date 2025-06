Exposition de fin de saison Messan Rouans 27 juin 2025 07:00

Exposition de fin de saison Messan

C’est déjà la fin de la saison 2024-2025 remplie d’art et de belles rencontres. Des artistes, des musiciens, des écrivains, des passionnés… Messan devient le Greenwich Village du pays de Retz. Incroyable îlot entouré de nature, de marais et d’animaux sauvages ! Rendez-vous à Rouans.

Il est temps de découvrir le travail des élèves et des artistes qui fréquentent l’atelier depuis plusieurs mois.

Les cours de dessin et de peinture ont permis aux élèves d’acquérir des techniques artistiques et reformé leur compétence du fusain, du pastel, de l’acrylique, de l’huile…

Dessin sur le motif, peinture de paysage, nature morte, perspective, l’année fut intense et les progrès sont là.

Les ados du mercredi présenteront aussi leurs expérimentations plastiques, leurs travaux en sérigraphie et leurs dessins créatifs.

C’est aussi un temps pour nous retrouver dans une ambiance conviviale, dans l’atelier d’artiste de Rouans imprégnée de la passion pour l’art qui nous partageons.

Le succès des séances de modèle vivant du samedi qui attirent aussi de nombreux artistes confirmés en est la preuve.

Romain Louvel présentera à cette occasion la nouvelle plaquette des cours et des activités pour l’année prochaine.

Pratique :

vernissage de l’exposition le vendredi 27 juin à partir de 18h30, à l’Atelier d’Artistes

exposition à découvrir jusqu’au 4 juillet aux horaires d’ouverture de l’Atelier et sur réservation par téléphone

entrée libre tout public

Messan 37 Rue de l'Acheneau

Rouans 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 52 74 13 58 herel2@free.fr

English :

It’s already the end of the 2024-2025 season, filled with art and beautiful encounters. Artists, musicians, writers, enthusiasts… Messan becomes the Greenwich Village of Pays de Retz. An incredible island surrounded by nature, marshes and wildlife! See you in Rouans.

German :

Es ist bereits das Ende der Saison 2024-2025, die mit Kunst und schönen Begegnungen gefüllt ist. Künstler, Musiker, Schriftsteller, leidenschaftliche Menschen… Messan wird zum Greenwich Village des Pays de Retz. Unglaubliches Inselchen, umgeben von Natur, Sümpfen und wilden Tieren! Treffpunkt in Rouans.

Italiano :

Si è già conclusa la stagione 2024-2025, ricca di arte e di incontri meravigliosi. Artisti, musicisti, scrittori, appassionati… Messan sta diventando il Greenwich Village del Pays de Retz. Un’isola incredibile circondata dalla natura, dalle paludi e dalla fauna selvatica! Ci vediamo a Rouans.

Espanol :

Ya está aquí el final de la temporada 2024-2025, llena de arte y encuentros maravillosos. Artistas, músicos, escritores, aficionados… Messan se está convirtiendo en el Greenwich Village del Pays de Retz. Una isla increíble rodeada de naturaleza, marismas y vida salvaje Nos vemos en Rouans.

